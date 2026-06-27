Объездная дорога Тбилиси будет завершена в 2030 году – Кобахидзе

БАКУ/ Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что строительство объездной дороги Тбилиси, которая станет частью международной автомагистрали Восток–Запад, планируется завершить к 2030 году.

Проект предусматривает строительство 50-километровой трассы, которая начнется у Мцхеты, пройдет через тоннели и свяжет районы Тбилисского моря, Авчала и Глдани, а затем через пригород Лило выйдет в направлении Рустави.

По словам главы правительства, реализация проекта будет разделена на пять этапов. Возведение трех участков стартует в 2026 году и завершится в 2030-м, тогда как работы еще на двух отрезках начнутся в 2027 году и будут завершены до конца 2029 года.

«Вся объездная дорога Тбилиси будет введена в эксплуатацию к 2030 году», — отметил Кобахидзе.

Необходимость строительства новой магистрали обусловлена растущей транспортной нагрузкой на столицу. Ожидается, что она позволит вывести значительную часть грузового транспорта за пределы города и сократить количество дорожных заторов.

Автомагистраль Восток–Запад, также известная как европейский транспортный маршрут Е-60, является одним из крупнейших транзитных коридоров Европы. Она берет начало во французском Бресте и заканчивается в Иркештаме в Кыргызстане.

На территории Грузии трасса Е-60 проходит от границы с Азербайджаном до черноморского побережья в районе порта Поти, а общая протяженность грузинского участка составляет 392 километра.

