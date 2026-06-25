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Эльнур Мамедов провел обсуждения со спецпредставителем Евросоюза (ФОТО)

Политика Материалы 25 июня 2026 17:14 (UTC +04:00)
Эльнур Мамедов провел обсуждения со спецпредставителем Евросоюза (ФОТО)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Замминистра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов встретился со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдаленой Гроно.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам развития отношений между Азербайджаном и ЕС, а также по вопросам региональной повестки дня.

Стороны подчеркнули, что существующий политический диалог, взаимные визиты на высоком уровне и интенсивные контакты вносят важный вклад в развитие азербайджано-европейских отношений. В этом контексте была отмечена значимость визита президента Совета Европейского союза Антониу Кошты в Азербайджан в текущем году с точки зрения углубления взаимопонимания и продвижения повестки сотрудничества. Были рассмотрены текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной и других сферах, а также достигнутые договоренности.

Замминистра Эльнур Мамедов проинформировал о процессе азербайджано-армянской нормализации и мирной повестке. Была отмечена важность использования имеющихся возможностей для завершения мирного процесса, своевременного выполнения обязательств и укрепления взаимного доверия.

Стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества в рамках международных организаций, а также диалога и консультаций между Азербайджаном и Европейским союзом по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Эльнур Мамедов провел обсуждения со спецпредставителем Евросоюза (ФОТО)
Эльнур Мамедов провел обсуждения со спецпредставителем Евросоюза (ФОТО)
Эльнур Мамедов провел обсуждения со спецпредставителем Евросоюза (ФОТО)
Эльнур Мамедов провел обсуждения со спецпредставителем Евросоюза (ФОТО)
Эльнур Мамедов провел обсуждения со спецпредставителем Евросоюза (ФОТО)
Эльнур Мамедов провел обсуждения со спецпредставителем Евросоюза (ФОТО)

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