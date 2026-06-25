Эльнур Мамедов провел обсуждения со спецпредставителем Евросоюза (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Замминистра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов встретился со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдаленой Гроно.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам развития отношений между Азербайджаном и ЕС, а также по вопросам региональной повестки дня.

Стороны подчеркнули, что существующий политический диалог, взаимные визиты на высоком уровне и интенсивные контакты вносят важный вклад в развитие азербайджано-европейских отношений. В этом контексте была отмечена значимость визита президента Совета Европейского союза Антониу Кошты в Азербайджан в текущем году с точки зрения углубления взаимопонимания и продвижения повестки сотрудничества. Были рассмотрены текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной и других сферах, а также достигнутые договоренности.

Замминистра Эльнур Мамедов проинформировал о процессе азербайджано-армянской нормализации и мирной повестке. Была отмечена важность использования имеющихся возможностей для завершения мирного процесса, своевременного выполнения обязательств и укрепления взаимного доверия.

Стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества в рамках международных организаций, а также диалога и консультаций между Азербайджаном и Европейским союзом по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.