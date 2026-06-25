Бишкек ведет переговоры с Баку об увеличении поставок нефти из Азербайджана - министр (Эксклюзив)

АЛМАТЫ/Trend/ - Бишкек ведет переговоры с Баку об увеличении поставок нефти из Азербайджана.

Об этом заявил Trend министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков на полях Годового собрания и бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР) в Алматы.

«Кыргызстан и Азербайджан ведут переговоры по вопросу увеличения поставок нефти и нефтепродуктов. Это достаточно новая инициатива как для Азербайджана, так и для Кыргызской Республики, поэтому она требует дополнительной проработки. В целом есть взаимная готовность и общее понимание по данному вопросу.

Объемы поставок еще предстоит согласовать, поскольку у Кыргызстана есть определенные потребности, а у Азербайджана — соответствующие возможности. Необходимо найти оптимальный баланс между потребностями и объемами поставок», — сказал он.

Сыдыков также отметил, что планируется увеличение капитала Азербайджано-Кыргызского фонда развития до 100 миллионов долларов.

«Уже сформирован пул проектов. Некоторые из них находятся на стадии предварительного подтверждения и рассмотрения первоначальных проектных заявок. Кроме того, есть ряд проектов, которые уже прошли предварительный отбор», — сказал он.

Он также добавил, что Кыргызстан заинтересован в участии в развитии Среднего коридора, в частности посредством реализации проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.