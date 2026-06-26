Экономическое сотрудничество между ОАЭ и Азербайджаном превратилось в стратегическое партнерство – посол (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Эмиратская компания Masdar намерена довести совокупную мощность своих проектов в области возобновляемой энергетики в Азербайджане до 10 ГВт, поддерживая стремление страны стать региональным центром производства "зеленого" водорода.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Аль Блуши.

По словам посла, Объединенные Арабские Эмираты не рассматривают экономический рост и борьбу с изменением климата как взаимоисключающие задачи. Подход страны, отметил он, основан на прагматизме.

«Упорядоченный, справедливый, сбалансированный и равноправный энергетический переход должен учитывать особенности каждой страны, ее приоритеты развития и энергетические потребности. Для успешного глобального энергетического перехода необходимо одновременно сокращать выбросы и обеспечивать энергетическую безопасность, доступность, надежность и устойчивость энергосистем. Абу-Даби не поддерживает подход, при котором одним энергетическим технологиям отдается предпочтение перед другими.

Мы не должны определять победителей и проигравших среди технологий. Наш главный приоритет - это абсолютное сокращение выбросов. Технологически нейтральный подход позволяет каждой стране самостоятельно выбирать наиболее подходящие инструменты в соответствии со своими национальными особенностями. Будь то развитие возобновляемых источников энергии, производство низкоуглеродного водорода, повышение энергоэффективности, внедрение систем накопления энергии или других низкоуглеродных технологий - каждое государство должно иметь возможность формировать собственный оптимальный энергетический баланс», - отметил он.

Посол назвал государственную компанию ОАЭ в сфере чистой энергетики Masdar главным примером реализации этой стратегии: "Сегодня Masdar реализует проекты общей мощностью 65 ГВт более чем в 40 странах на шести континентах, а к 2030 году планирует увеличить этот показатель до 100 ГВт. Кроме того, в Абу-Даби располагается штаб-квартира Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)".

Masdar расширяет проекты по развитию "зеленого" водорода в Азербайджане

Отвечая на вопрос об интересе эмиратских компаний к водородному сектору Азербайджана, посол отметил, что энергетическое сотрудничество двух стран развивается быстрыми темпами, а ключевую роль в этом процессе играет Masdar.

«Masdar подписала с министерством энергетики Азербайджана крупные соглашения о реализации проектов, предусматривающие отдельное направление по развитию "зеленого" водорода. Наши многогигаваттные проекты строительства наземных ветровых и солнечных электростанций включают комплекс мер по использованию энергии ветра для производства и экспорта "зеленого" водорода. Это позволит декарбонизировать местную промышленность и укрепить позиции Азербайджана как одного из ведущих экспортеров "зеленой" энергии в Европу. Развитие водородной экономики невозможно без масштабной базы генерации электроэнергии из возобновляемых источников, и именно в этом направлении Masdar активно инвестирует.

Солнечная электростанция «Гарадаг» мощностью 230 МВт, крупнейшая в Каспийском регионе, стала отправной точкой для дальнейшего расширения сотрудничества Masdar и SOCAR Green. В настоящее время реализуются солнечные проекты в Биласуваре и Нефтчале, а общей целью партнеров является создание в Азербайджане объектов чистой энергетики совокупной мощностью до 10 ГВт.

Еще одним перспективным направлением является развитие офшорной ветроэнергетики. В ходе COP29 в Баку компании Masdar, SOCAR Green и ACWA Power подписали меморандум о взаимопонимании по изучению возможностей реализации проектов морских ветровых электростанций общей мощностью 3,5 ГВт в Каспийском море. Это соглашение напрямую поддерживает планы Азербайджана по освоению потенциала офшорной ветроэнергетики для производства "зеленого" водорода и реализации проектов по опреснению воды», - заявил Мухаммед Аль Блуши.

Он также провел параллель между историей развития энергетики в ОАЭ и Азербайджане, подчеркнув, что обе страны построили свое благосостояние на углеводородах, а затем взяли курс на развитие чистой энергетики.

«Объединив богатый ветровой и солнечный потенциал Азербайджана с капиталом, инновациями и международным опытом ОАЭ в реализации крупных проектов, эмиратские компании готовы содействовать превращению Азербайджана в ключевой центр региональной и трансрегиональной экономики "зеленого" водорода», - добавил он.

CEPA стала основой экономического партнерства

Посол также отметил, что двусторонние экономические отношения между ОАЭ и Азербайджаном вышли далеко за рамки традиционной дипломатии.

«Экономическое сотрудничество между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном превратилось в глубокое, институционализированное и стратегическое партнерство», — сказал он.

По его словам, ключевым элементом этого процесса стало вступление в силу Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), которое предусматривает расширение ненефтяной торговли, ускорение реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики, развитие цифровой инфраструктуры и стимулирование взаимных инвестиций.

ОАЭ запускают Глобальный альянс по энергоэффективности

Посол также рассказал о новой инициативе ОАЭ - Глобальном альянсе по энергоэффективности, созданном на основе обязательств, принятых в рамках COP28.

"Целью инициативы является удвоение к 2030 году ежегодных темпов повышения энергоэффективности в мире - примерно с нынешних 2% до более чем 4%.

Энергоэффективность является одним из наиболее практичных, быстрых и экономически эффективных инструментов сокращения выбросов, снижения затрат, повышения конкурентоспособности и укрепления энергетической устойчивости», - подчеркнул он.

По его словам, деятельность Альянса сосредоточена на практической реализации проектов с использованием современных технологий, стандартов, цифровых решений, программ подготовки кадров, механизмов финансирования и привлечения частного сектора. "Это позволит странам добиться ощутимых результатов в строительстве, промышленности, транспорте, электроэнергетике и городской инфраструктуре", - сказал Мухаммед Аль Блуши.