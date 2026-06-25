Обсуждены перспективы развития азербайджано-польских отношений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждены перспективы развития азербайджано-польских отношений.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

Сообщается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем председателя Совета министров и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским на полях Конференции по восстановлению Украины (URC2026) в Гданьске.

"Стороны приветствовали позитивную динамику в развитии отношений между Азербайджаном и Польшей, подчеркнув важность регулярного политического диалога и контактов на высоком уровне для дальнейшего укрепления двусторонних связей", - говорится в публикации.

В ходе переговоров особое внимание было уделено расширению экономического и гуманитарного сотрудничества, увеличению объемов торговли и инвестиций.

Министр Байрамов проинформировал польского коллегу о постконфликтном развитии региона, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а также о масштабных работах по восстановлению и развитию освобожденных территорий Азербайджана.

Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес.