Внешнеторговый оборот Казахстана значительно вырос

БАКУ/ Trend/ - Внешнеторговый оборот Казахстана в январе–апреле 2026 года достиг 44,87 млрд долларов США, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Согласно анализу Trend, подготовленному на основе данных Бюро национальной статистики Казахстана, несмотря на рост общего объема торговли, структура торгового баланса требует более глубоких преобразований, поскольку импорт (рост на 11,3%, до 20,86 млрд долларов) увеличивается быстрее экспорта (рост на 5%, до 24,01 млрд долларов).

Значительную роль играет торговля со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), оборот с которыми вырос на 13,3% и составил 9,87 млрд долларов. Однако внутри объединения наблюдается заметный дисбаланс: импорт из стран ЕАЭС увеличился на 24,1%, тогда как экспорт Казахстана на эти рынки сократился на 7,9%. Основным партнером в рамках ЕАЭС остается Россия, на которую приходится 87,6% общего объема взаимной торговли.

Товарная структура экспорта подтверждает сохраняющуюся высокую зависимость экономики Казахстана от сырьевого сектора: на сырую нефть и нефтепродукты приходится 44% экспортной выручки, тогда как доля продукции более глубокой переработки остается сравнительно небольшой — ферросплавы составляют 3,2%, а пшеница — 3%.

В то же время структура импорта, в которой преобладают легковые автомобили (3,1%), нефтяные газы (2,7%), лекарственные препараты (2,6%) и электротехническое оборудование (2,5%), свидетельствует о высоком внутреннем спросе, который отечественное производство пока не способно полностью удовлетворить.

По оценке Trend, сохранение этих тенденций несет определенные риски для макроэкономической стабильности. Во-первых, быстрый рост импорта готовой продукции создает предпосылки для так называемой «импортируемой инфляции», что может усилить давление на потребительские цены во второй половине 2026 года. Во-вторых, если импорт продолжит расти быстрее экспорта, Казахстан может столкнуться с сокращением положительного сальдо внешней торговли, что в перспективе способно усилить давление на национальную валюту.

Кроме того, высокая концентрация торговых партнеров, при которой Китай остается ведущим направлением экспорта, а Россия — основным источником импорта, делает экономику чувствительной к любым логистическим или регуляторным изменениям в этих странах.

В заключение Trend отмечает, что для обеспечения устойчивого развития Казахстану необходимо ускорить диверсификацию экспорта и стимулировать локализацию производства, особенно в сферах машиностроения и высокотехнологичной продукции, чтобы снизить зависимость от импорта товаров с высокой добавленной стоимостью.

