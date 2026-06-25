В Азербайджане выросла стоимость электронных закупок

БАКУ /Trend/ - В январе–апреле 2026 года число проведенных электронных закупок увеличилось на 14,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их общая стоимость выросла на 13,9 процента.

Об этом сообщает Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана.

Согласно данным ведомства, за первые четыре месяца текущего года было проведено 1 797 электронных закупок на общую сумму 860,4 миллиона манатов. За аналогичный период 2025 года этот показатель составил 1 573 закупки на сумму 755,1 миллиона манатов.

В отчетном периоде среднее число участников на один состоявшийся тендер составило 3,6.

"Цифровизация позволяет проводить закупочные процедуры быстрее и прозрачнее, обеспечивая необходимый уровень контроля. Кроме того, она способствует оптимизации расходов и более эффективному использованию ресурсов", - говорится в сообщении.