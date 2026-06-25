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Джейхун Байрамов принял участие в Конференции по восстановлению Украины (ФОТО)

Политика Материалы 25 июня 2026 16:06 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов принял участие в Конференции по восстановлению Украины (ФОТО)
Фото: MFA Azerbaijan/X
Эльвин Салимов
Эльвин Салимов
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БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в Конференции по восстановлению Украины, проходящей в польском городе Гданьск.

Об этом сообщается в публикации на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

В публикации отмечено, что Джейхун Байрамов проинформировал о непрерывной гуманитарной поддержке, оказываемой Азербайджаном Украине. Он отметил, что Азербайджан поддерживает проекты, направленные на доставку гуманитарной помощи, реализацию реабилитационных программ для украинских детей и восстановление пострадавших от войны общин.

В выступлении главы МИД Азербайджана была подчеркнута важность международной солидарности в преодолении гуманитарных последствий конфликтов, включая постконфликтное восстановление.

Министр вновь заявил о готовности Азербайджана продолжать оказывать гуманитарную поддержку Украине.

Джейхун Байрамов принял участие в Конференции по восстановлению Украины (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в Конференции по восстановлению Украины (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в Конференции по восстановлению Украины (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в Конференции по восстановлению Украины (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в Конференции по восстановлению Украины (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в Конференции по восстановлению Украины (ФОТО)

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