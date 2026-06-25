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Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Францией

Азербайджан Материалы 25 июня 2026 17:00 (UTC +04:00)
Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Францией
Фото: Хикмет Гаджиев/Х
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Францией.

Об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в социальной сети X.

Согласно информации, Х. Гаджиев провел встречу с французским дипломатом Бертрана Бухвальтером, который находится с визитом в Баку.

«Состоялась продуктивная встреча с французским коллегой Бертрана Бухвальтером, который находится с визитом в Баку. В духе телефонного разговора, состоявшегося в прошлом месяце между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Эмманюэлем Макроном, мы рассмотрели текущее состояние и перспективы азербайджано-французских двусторонних отношений. Также мы обменялись мнениями по региональным вопросам и темам, представляющим взаимный интерес», — написал он.

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