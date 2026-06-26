Яркое завершение El Calor en Baku – Azerbaijan Tango Festival. Баку в мировом ритме аргентинского танго (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку завершился первый Международный фестиваль танго и культуры El Calor en Baku – Azerbaijan Tango Festival, который на шесть дней превратил древний Ичеришехер в пространство музыки, танца, общения и культурного диалога, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Финальным аккордом фестиваля стал концерт всемирно известного оркестра La Argenta Ensamble в Оперной студии Бакинской музыкальной академии. Вечер был посвящён памяти легендарного Карлоса Гарделя, имя которого навсегда стало символом аргентинского танго. Проникновенные мелодии, виртуозные аранжировки Фернандо Эрреры и чувственный вокал очаровательной Химены Гонсалес создали в зале атмосферу настоящего Буэнос-Айреса.

Особым украшением вечера стали выступления мировых звёзд танго - Янины Киньонес и Нери Пилиу, Хесуса Гаргоне и Виктории Лизуновой, Макса Извекова и Катерины Зак. Их композиции стали кульминацией фестивальной недели, подарив зрителям яркие эмоции и продемонстрировав высокий уровень современного сценического танго. Выступления артистов неоднократно сопровождались овациями.

В своей приветственной речи посол Аргентины в Азербайджане Марианхелес Беллуши подчеркнула, что культура является важнейшим мостом между народами и странами. По её словам, в течение фестивальной недели Баку стал пространством живого культурного обмена, где музыка, танец и традиции Аргентины нашли искренний отклик у азербайджанской публики.

Особая благодарность была выражена Администрации Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Министерству культуры Азербайджана, Азербайджанскому танцевальному совету (AzDC) и партнёрам, благодаря которым масштабный проект был успешно реализован. Также был подчеркнут огромный вклад президента AzDC, народной артистки Тараны Мурадовой, основателя AzDC, шестикратного чемпиона мира Эльдара Джафарова, продюсера и куратора международных проектов Артура Остролуцкого, продюсера и международного арбитра Валентина Решетникова.

За время фестиваля тысячи жителей и гостей столицы смогли принять участие в открытых уроках танго, мастер-классах, милонгах под открытым небом, концертах и других мероприятиях. Ичеришехер на несколько дней превратился в живую культурную сцену, где органично соединились атмосфера Старого города и страстный дух Аргентины.

Однако El Calor en Baku стал не только праздником культуры. Фестиваль обозначил новую страницу в развитии танго в Азербайджане и укрепил международный статус Баку как площадки для крупнейших мировых танцевальных событий.

Организаторы сообщили, что уже с 2026 года Баку стал официальной площадкой MetropoliTango World Cup Official Stage - престижной международной серии, участники которой получают возможность квалифицироваться на мировой финал в Италии. Ещё одним важным итогом фестиваля стало объявление о создании собственного чемпионата Baku Tango Trophy, который станет новой платформой для развития танго-сообщества. С 2027 года планируется проведение в Баку сразу двух крупнейших международных танго-направлений - MetropoliTango и Mundial de Tango, семи крупных фестивалей в рамках проекта Международного совета ЮНЕСКО - "Семь танцевальных чудес света".

Первый El Calor en Baku завершён, однако его организаторы уверены: это только начало большой истории. Истории, в которой Баку всё увереннее заявляет о себе на мировой культурной карте, а танго становится ещё одним языком международного общения, объединяющим людей независимо от границ и расстояний.

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