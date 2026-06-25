Азербайджан и Северный Кипр могут расширить сотрудничество в страховом секторе - президент Ассоциации (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/ - Между тюркскими государствами, в том числе между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), существует значительный потенциал для расширения сотрудничества в сфере страхования, включая развитие технологической инфраструктуры, перестрахование (реассюранс) и распределение рисков.

Об этом в интервью Trend в рамках XI Азербайджанского международного страхового форума в Баку заявил президент Ассоциации страховых и перестраховочных компаний Северного Кипра Берте Каган Барласоглу.

По его словам, сотрудничество может развиваться не только на двусторонней основе, но и в формате, охватывающем все тюркские государства.

«Прежде всего может быть налажено сотрудничество между Азербайджаном, Турцией, Турецкой Республикой Северного Кипра и другими тюркскими государствами в сфере технологической инфраструктуры. Совместная деятельность возможна также в области перестрахования и распределения рисков. Считаю, что это сотрудничество сможет охватить весь тюркский мир», — сказал он.

Б.К. Барласоглу подчеркнул, что Азербайджан занимает важное место в тюркском мире с точки зрения развития страхового сектора.

«Мы видим, что Азербайджан располагает одним из крупнейших рынков и наиболее передовыми технологическими возможностями среди тюркских государств после Турции. Взаимный обмен этим опытом и возможностями может способствовать развитию страхового сектора всего региона», — отметил он.

Президент Ассоциации также подчеркнул, что, несмотря на небольшие размеры страны, Турецкая Республика Северного Кипра обладает развитым страховым сектором и готова делиться своим опытом с другими тюркскими государствами.

«В Турецкой Республике Северного Кипра сформирован достаточно развитый страховой сектор. Мы готовы делиться своими знаниями и опытом с партнёрами по всему тюркскому миру. Вместе с тем существуют возможности для сотрудничества в сфере актуарного образования и подготовки специалистов страховой отрасли. В наших университетах действуют образовательные программы по актуарным наукам и страхованию. Используя этот потенциал, мы могли бы совместно вносить вклад в подготовку профессиональных кадров для тюркского мира», — добавил он.

Говоря о своих ожиданиях от форума, Б.К. Барласоглу отметил особую значимость подобных международных площадок для Северного Кипра.

«Этот форум является весьма успешной и полезной платформой. Для нас крайне важно участвовать в подобных мероприятиях. Северный Кипр сталкивается с различными ограничениями на международной арене. Поэтому участие в таких форумах, возможность изучать опыт других стран и устанавливать новые контакты имеют для нас большое значение», — подчеркнул он.

По словам президента Ассоциации, форум предоставляет возможность изучать опыт более развитых страховых рынков и применять лучшие практики в Северном Кипре.

«Здесь мы видим, в каких направлениях развиваются более зрелые страховые рынки, изучаем их опыт и определяем новые возможности для развития собственного рынка. В этом смысле форум представляет для нас большую ценность», — отметил Б.К. Барласоглу.