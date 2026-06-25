Спрос на специалистов финансового сектора продолжит расти - CEO Института страхования Великобритании

БАКУ/Trend/ - Профессионализм в сфере финансовых услуг должен развиваться вместе с изменениями в мире, а растущий спрос на специалистов требует более открытого подхода к привлечению новых кадров.

Об этом заявил главный исполнительный директор (CEO) Института страхования Великобритании Мэттью Хилл в рамках Азербайджанского международного страхового форума, проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Профессия - это группа людей, которым общественность доверяет. Профессионалы обладают специализированными знаниями и придерживаются системы ценностей или этического кодекса, который служит более широкой общественной цели», - сказал М.Хилл.

Он отметил, что традиционно высокий уровень профессионализма обеспечивался через членство в профессиональных организациях, получение квалификаций и соблюдение норм профессиональной этики.

«Существующая модель должна адаптироваться к новым реалиям.

Одним из ключевых факторов таких изменений является рост благосостояния в мире. За последние десятилетия средние доходы населения значительно выросли, сотни миллионов людей вышли из состояния крайней бедности, а доступ к товарам, услугам, образованию и здравоохранению существенно расширился.

Сегодня люди по всему миру нуждаются в большем количестве финансовых услуг и более квалифицированных специалистах, чем когда-либо прежде», - заявил М.Хилл.

Он сообщил, что во всех странах, которые он посещает, вопрос доступа к талантливым кадрам остается одной из наиболее обсуждаемых тем.

«От Лондона до Гонконга именно нехватка специалистов чаще всего поднимается в ходе встреч. Это означает, что профессиональное сообщество в сфере финансовых услуг должно активнее привлекать новые таланты и создавать условия для прихода новых специалистов, одновременно сохраняя высокие стандарты, которые формируют общественное доверие.

Спрос на специалистов финансового сектора растет и будет продолжать расти», - отметил он.