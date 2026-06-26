Состоялась премьера фильма, посвященного 100-летнему юбилею генерал-лейтенанта Арифа Гейдарова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась премьера документального фильма «Мы помним тебя, Ариф!», посвященного 100-летнему юбилею видного государственного деятеля Азербайджана, генерал-лейтенанта Арифа Гейдарова.

В начале мероприятия присутствующих поздравили со 108-й годовщиной создания Вооруженных сил Азербайджана. Минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Заместитель председателя Милли Меджлиса, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Рафаэль Гусейнов в своем выступлении рассказал о жизненном пути Арифа Гейдарова и его роли в истории государственности. По его словам, уход Арифа Гейдарова из жизни стал утратой не только для одной семьи или же утратой государственного деятеля. «Служба Арифа Гейдарова государству, его общественно-политическая деятельность и исследования, связанные с его жизнью, дают основания взглянуть на некоторые события под другим углом. Долгие годы это преподносилось как преступление на личной почве, совершенное человеком по фамилии Мурадов, работавшим надзирателем в Шушинской тюрьме», - сказал Р. Гусейнов.

Он отметил, что последующие исследования делают необходимым более серьезный анализ этого вопроса: «Одним из привлекающих внимание моментов является то, что лицо, совершившее преступление, вошло в министерство внутренних дел с большим количеством патронов — около пятидесяти. Это ставит под сомнение версии о случайности события или его совершении исключительно на личной почве и усиливает вероятность того, что это могло быть заранее спланированным преступлением. Могут быть различные предположения о том, какие силы стояли за этим. Одним из них является армянский след, а другое может быть связано с иными силами, желавшими в тот период повлиять на будущее политическое управление Азербайджана. Это вопросы, которые должны быть серьезно исследованы. В любом случае, гибель Арифа Гейдарова следует оценивать не как трагедию одного человека, а как одно из важных событий, повлиявших на судьбу азербайджанской государственности и будущего развития страны».

По словам Р. Гусейнова, этот фильм об Арифе Гейдарове, хотя и посвящен одной личности, на самом деле является фильмом об эпохе, об очень важном периоде, через который прошел Азербайджан.

«Ариф Гейдаров появился на свет в такой семье, где выглядело закономерным, что его путь рано или поздно будет связан с государственностью, государственным управлением и развитием Азербайджана. Его отец - Назар Гейдаров был личностью, имевшей важные заслуги в развитии Азербайджана и государственном строительстве в первые десятилетия XX века. Я находился в Берлине для участия в одном из мероприятий Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мероприятие проходило в историческом здании Рейхстага, где располагается Бундестаг. В различных частях Рейхстага сохранены имена, фамилии и даты, начертанные на стенах советскими солдатами во время взятия Берлина в мае 1945 года. Там есть имена около тридцати азербайджанских бойцов. По мере исследований удалось установить личности нескольких из них.

Одно из этих имен принадлежало Арифу Гейдарову. Таким образом, там состоялась моя вторая "встреча" с Арифом Гейдаровым. На стене было написано: "Ариф. Май, 1945." Эта надпись говорила о многом. Это означает, что он отправился на фронт, еще не достигнув призывного возраста, прошел самые тяжелые дороги войны, сражался в самых ожесточенных боях. Именно поэтому он был великим человеком. В дальнейшем, служа в органах государственной безопасности, он также неоднократно сталкивался со смертельной опасностью. Он был мужественным, смелым и борющимся человеком. Пройдя через все эти испытания, Ариф Гейдаров сформировался как личность. Его заслуги в истории азербайджанской государственности имеют исключительное значение. За свой профессионализм и личные качества он пользовался большим уважением как в Турции, так и в Москве.

Ариф Гейдаров, возглавлявший органы внутренних дел на протяжении восьми лет, завоевал высокий авторитет не только в республике, но и в масштабах СССР. Во время официальных визитов в зарубежные страны он достойно представлял Азербайджан благодаря своим знаниям, политической подготовке и высокой культуре. Он был одним из выдающихся государственных деятелей, ставших гордостью азербайджанского народа благодаря своей деятельности, личным качествам и преданности государству», - сказал Р. Гусейнов.

Почетный председатель Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана «Альянс» Шамиль Сулейманов в своем выступлении рассказал о деятельности Арифа Гейдарова и отметил, что он всегда находился в рядах коллектива и пользовался большим уважением.

По его словам, после возвращения из Германии Ариф Гейдаров был назначен на должность начальника иранского отдела Разведывательного управления КГБ Азербайджана. Ш. Сулейманов отметил, что в период работы на этой должности Ариф Гейдаров навел порядок в управлении, укрепил служебную дисциплину и восстановил необходимый режим подчинения. В результате этого он завоевал симпатии и глубокое уважение коллектива.

Ш. Сулейманов добавил, что трагическое событие, произошедшее в министерстве 29 июня 1978 года, оборвало жизнь Арифа Гейдарова. По его словам, это стало большой потерей не только для КГБ и МВД, но и для всего азербайджанского народа и народов СССР.

Первый секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель Чингиз Абдуллаев в своем выступлении отметил, что Ариф Гейдаров принимал участие в Висло-Одерской операции, и сведения об этом содержатся в различных источниках, включая Википедию. Он призвал каждого, кто исследует эту тему или пишет о ней, учитывать данные исторические факты:

«Существуют официальные документы о его представлении к званию Героя Советского Союза именно за отвагу, проявленную в ходе Висло-Одерской операции. Хотя он и был награжден орденом Красного Знамени, целью было вручение ему более высокой государственной награды. Как известно, в послевоенный период в отношении азербайджанцев наблюдались определенная зависть и случаи дискриминации».

Затем состоялся показ документального фильма.

После демонстрации ленты руководитель проекта фильма, сын Арифа Гейдарова - Мурад Гейдаров в своем выступлении отметил, что его отец достойно выполнял свою работу и никогда не считал это подвигом. Он подчеркнул, что самым большим подарком к 100-летию его отца является освобождение азербайджанских земель от оккупации под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

«При съемках фильма мы старались опираться на архивные документы и конкретные факты. Выражаем благодарность всем, кто оказал поддержку в подготовке фильма», - сказал Мурад Гейдаров.

Он добавил, что создатели фильма постарались глубже раскрыть личность Арифа Гейдарова, а также показать общественно-политический контекст эпохи, в которой он жил и работал.

Мурад Гейдаров также рассказал, что после смерти его отца Гейдар Алиев и его семья окружили их вниманием и заботой. По его словам, семья общенационального лидера всегда поддерживала их в трудные времена.

«Как известно, моего отца связывали тесные отношения с Гейдаром Алиевым. После его смерти семья Гейдара Алиева всегда была рядом с нами. Особенно большую заботу о нас проявляла Зарифа Алиева», — сказал он.

Отметим, что режиссерами фильма являются Алисаттар Гулиев и Рустам Бабазаде, автором сценария — Леонид Млечин. Руководитель проекта фильма - Мурад Гейдаров.

В фильме использованы любимые песни и музыкальные произведения Арифа Гейдарова.