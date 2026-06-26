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История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)

Социум Материалы 26 июня 2026 19:57 (UTC +04:00)
История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
Фото: Государственный фонд кино Азербайджана
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Известный кинорежиссёр Шамиль Алиев передал свой личный архив на хранение в Государственный фонд кино Азербайджана, говорится в сообщении фонда.

В число переданных материалов вошли сценарии, плакаты, фотографии, газетные публикации, приглашения и другие документы, отражающие историю азербайджанского кино и личный творческий путь режиссёра.

Представленные фотографии охватывают более чем полувековой период развития азербайджанского художественного, документального и анимационного кино - начиная с 1940-х годов.

В личный архив также вошли фильмы и киноматериалы режиссёра Шамиля Алиева, сохранённые на различных видеоносителях.

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История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)
История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)

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