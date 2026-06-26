История в кадрах – Шамиль Алиев передал личный архив в Государственный фонд кино Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный кинорежиссёр Шамиль Алиев передал свой личный архив на хранение в Государственный фонд кино Азербайджана, говорится в сообщении фонда.

В число переданных материалов вошли сценарии, плакаты, фотографии, газетные публикации, приглашения и другие документы, отражающие историю азербайджанского кино и личный творческий путь режиссёра.

Представленные фотографии охватывают более чем полувековой период развития азербайджанского художественного, документального и анимационного кино - начиная с 1940-х годов.

В личный архив также вошли фильмы и киноматериалы режиссёра Шамиля Алиева, сохранённые на различных видеоносителях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!