Обнародованы финансовые результаты ЗАО «AzerGold» и его дочерних компаний по итогам 2025 года

Обнародована финансовая отчетность ЗАО «AzerGold» и его дочерних компаний – ООО «Dashkasan Iron Ore» и ООО «AzerBlast» по итогам 2025 года.

Согласно финансовой отчетности, получившей положительное аудиторское заключение по результатам проверок, проведенных международной авторитетной независимой аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC), в совместных финансовых результатах Акционерного Общества и его дочерних структур зафиксированы позитивные тенденции.

Завершив прошлый год с высокими показателями доходов и прибыли, Общество еще больше укрепило свои позиции по всем показателям.

В целом, по сравнению с 2024 годом доходы от продаж (выручка) в 2025 году выросли на 46%, увеличившись со 182,69 млн долларов США до 266,45 млн долларов США. В отчетном году цена продажи золота выросла на 37%, а общий объем продаж увеличился на 4%, составив 73,3 тыс. унций золота и 93,2 тыс. унций серебра. Наряду с этим, деятельность дочернего предприятия ООО «AzerBlast» в прошлом году внесла вклад в формирование общих доходов от продаж в размере около 3%.

В результате роста объемов производства и доходов от продаж в 2025 году показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации), являющийся индикатором операционной прибыли ЗАО «AzerGold» и его дочерних компаний, увеличился на 58.52% и зафиксирован на уровне 142,48 млн долларов США. В итоге чистая прибыль по сравнению с 2024 годом увеличилась на 49,04 млн долларов США, то есть на 148,5%, достигнув 82,06 млн долларов США.

На конец 2025 года стоимость совокупных активов Акционерного Общества и его дочерних компаний достигла 573,63 млн долларов США, что на 17,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Также в 2025 году чистый оборотный капитал ЗАО «AzerGold» и его дочерних предприятий увеличился на 86,4%, составив 196,11 млн долларов США, а общий капитал вырос на 22,3%, составив 489,05 млн долларов США.

Финансовые показатели ЗАО «AzerGold» и его дочерних компаний за 2025 год являются наглядным свидетельством высокой финансовой устойчивости и эффективного финансового управления группы. В то время как в международной практике соотношение заемного и собственного капитала (долг/капитал) на уровне 1,0 считается удовлетворительным показателем для горнодобывающих компаний, по ЗАО «AzerGold» данный показатель снизился с 0,07 до 0,04 в 2025 году. Кроме того, к концу отчетного года кредитные обязательства компании были полностью закрыты.

Чтобы подробно ознакомиться с консолидированными финансовыми результатами за 2025 год, перейдите по ссылке.