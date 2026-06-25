АЖД планирует закупить новые пассажирские поезда и вагоны у китайских компаний (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планирует приобрести новые пассажирские поезда и вагоны у китайских производителей.

Об этом сообщили в пресс-службе АЖД.

Согласно информации, председатель АЖД, входящего в состав AZCON Holding, Ровшан Рустамов в рамках визита в Китай посетил компанию CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. и провел встречу с ее руководителем Ван Цяолинем.

В ходе встречи стороны обсудили развитие железнодорожных пассажирских перевозок в Азербайджане и расширение парка современного подвижного состава. Было отмечено, что CRRC Zhuzhou, являющаяся одним из мировых лидеров в производстве железнодорожной техники, заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с АЖД.

По словам Ровшана Рустамова, модернизация железнодорожного транспорта остается одним из приоритетных направлений развития отрасли и направлена на обеспечение пассажиров более комфортными, безопасными, надежными и устойчивыми транспортными услугами.

«Одной из ключевых целей АЖД является формирование современного парка подвижного состава, способного оперативно реагировать на растущий спрос на пассажирские перевозки. Переговоры по закупке новых поездов имеют важное значение для повышения качества обслуживания как на пригородных, так и на междугородних маршрутах», — подчеркнул он.

В рамках встречи также обсуждалось приобретение четырех новых пассажирских поездов для междугородних маршрутов Азербайджана. Делегация АЖД ознакомилась с образцами подвижного состава, представленными компанией CRRC Zhuzhou. Стороны рассмотрели технические характеристики поездов, системы безопасности, показатели энергоэффективности и вопросы технического обслуживания.

Кроме того, был обсужден вопрос закупки 20 пассажирских поездов в рамках Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы, утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 30 января 2025 года. Стороны рассмотрели предложения китайской компании и обменялись мнениями по техническим, коммерческим и организационным аспектам реализации проекта.

В пресс-службе также сообщили, что делегация АЖД посетила компанию CRRC Nanjing Puzhen Co., где состоялась встреча с руководителем компании Янь Ци.

Было отмечено, что CRRC Nanjing Puzhen Co., Ltd. обладает значительным опытом в производстве пассажирских вагонов, электропоездов и других видов подвижного состава. Технологические возможности компании открывают перспективы для сотрудничества в рамках будущих проектов по модернизации пассажирского парка АЖД.

В ходе встречи стороны подробно обсудили технические и коммерческие вопросы, связанные с приобретением четырех новых пассажирских поездов и 50 пассажирских вагонов. Особое внимание было уделено техническим характеристикам подвижного состава, системам безопасности, уровню комфорта для пассажиров, вопросам технического обслуживания, обеспечению запасными частями, а также подготовке персонала и передаче технологий.