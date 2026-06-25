Назван показатель роста ВВП Ирана

БАКУ /Trend/ - За прошлый иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) стоимость валового внутреннего продукта (ВВП) Ирана с учетом сырой нефти увеличилась на 0,2% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.).

Это отражено в данных Статистического центра Ирана.

"В прошлом иранском году стоимость ВВП с учетом сырой нефти составила более 100 квадриллионов риалов (примерно 77,3 миллиарда долларов США). Тогда как этот показатель в предыдущем году составлял 100 квадриллионов риалов (примерно 77 миллиардов долларов США)", — отмечается в статистике.

Сообщается, что за указанный период стоимость ВВП Ирана без учета сырой нефти составила примерно 76 квадриллионов риалов (примерно 58,5 миллиарда долларов США). Стоимость ВВП без учета сырой нефти снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. В предыдущем году стоимость ВВП без учета сырой нефти составляла примерно 76,2 квадриллиона риалов (примерно 58,6 миллиарда долларов США).

Согласно статистике, в прошлом году по сравнению с предыдущим годом был зафиксирован рост ВВП в секторе добычи сырой нефти и газа на 1,8%, в горнодобывающей отрасли — на 4,1%, в энергетическом секторе (газоснабжение) — на 1,4%, в строительном секторе — на 1,4%, а в сфере услуг — на 0,3%.

За указанный период по сравнению с предыдущим годом ВВП в сельскохозяйственном секторе снизился на 2,9%, в промышленном секторе — на 1,5%, а в сфере электро- и водоснабжения — на 6,5%.

Отметим, что в Иране статистические данные по ВВП публикуются Центральным банком Ирана и Статистическим центром. Между этими статистическими данными наблюдаются расхождения.

Согласно анализу Trend, незначительный рост экономики Ирана в прошлом иранском году следует объяснять различными причинами, включая девальвацию, инфляцию, войны, санкции, морскую блокаду и прочие экономические проблемы.