В Алматы представлена информация об основных направлениях транспортной политики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В городе Алматы (Казахстан) состоялся высокоуровневый региональный диалог, организованный совместно Международным транспортным форумом и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, в рамках мероприятия обсуждались вопросы развития устойчивых транспортных систем в Центральной и Юго-Восточной Азии, повышения эффективности региональных грузоперевозок и проводимая работа в направлении декарбонизации транспортного сектора.

Сотрудник министерства цифрового развития и транспорта Наги Ахмедов в своем выступлении проинформировал о реформах, реализуемых в транспортно-логистическом секторе Азербайджана, инициативах по усилению региональных связей, а также о планах будущего развития. Он отметил, что развитие инфраструктуры, укрепление координации и сотрудничества между государственными учреждениями и партнерами, ускорение цифровизации являются одними из основных направлений транспортной политики нашей страны.

Н. Ахмедов особо подчеркнул стратегическое значение Среднего коридора в евразийском пространстве, отметив, что маршрут вносит весомый вклад в диверсификацию международных грузоперевозок, повышение устойчивости цепей поставок и углубление сотрудничества между странами региона. Средний коридор также является важной транспортной артерией, расширяющей возможности доступа на глобальные рынки для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Участники мероприятия также рассмотрели основные вызовы, препятствующие развитию трансграничных перевозок. В ходе обсуждений на первый план были выдвинуты такие вопросы, как оптимизация процедур пересечения границ, внедрение цифровых решений, совершенствование обмена информацией и гармонизация нормативно-правовых баз. Была подчеркнута важность продолжения сотрудничества.