Турция готова делиться с Азербайджаном опытом в сфере страхования – Атилла Оксай (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Страховой сектор должен адаптироваться к глобальным технологическим изменениям и разрабатывать продукты, отвечающие новым рискам и потребностям клиентов.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель генсека Союза страховщиков Турции Атилла Оксай в рамках проходящего в Баку XI Азербайджанского международного страхового форума.

Он отметил, что стремительное развитие ИИ, больших данных (Big Data) и технологии блокчейн оказывает влияние и на принципы работы страхового сектора.

«Страхование вынуждено адаптироваться к происходящим в мире переменам. Сегодня искусственный интеллект, большие данные и технология блокчейн стали частью нашей жизни. Поэтому мы должны пересмотреть как принципы работы, так и наши продукты. Например, сегодня существуют продукты страхования для автомобилей, однако в будущем широкое распространение получат беспилотные транспортные средства. Важно разработать новые страховые решения, соответствующие этим изменениям», — подчеркнул он.

По словам А. Оксая, страховые компании должны глубже изучать потребности клиентов и формировать свои продукты в соответствии с этими запросами.

«Нам нужно больше прислушиваться к пользователям страховых услуг, лучше понимать, чего они хотят и какие потребности имеют. Именно в соответствии с этими запросами мы и должны развивать наши продукты», — добавил он.

А. Оксай отметил, что накопленный Турцией опыт в сфере страхования может оказаться полезным для Азербайджана и других тюркских государств.

«В Турции на протяжении многих лет успешно применяются определенные механизмы. Например, Институт страхования от стихийных бедствий обеспечивает страхование жилья от землетрясений. В рамках Системы сельскохозяйственного страхования государство субсидирует часть страховых взносов, а страховым покрытием охвачены растениеводство, животноводство и даже рыбоводческие хозяйства», — сказал он.

А. Оксай подчеркнул, что деятельность Центра страховой информации так же представляет собой интересный опыт для стран региона.

«В Турции данные по всем заключенным договорам страхования и страховым случаям аккумулируются в единой базе данных и предоставляются в распоряжение страховых компаний. Мы готовы поделиться опытом и этой модели», — отметил он.

Заместитель генсека сказал, что создание Союза страховщиков тюркского мира также служит расширению сотрудничества в этом направлении.

«В октябре в Стамбуле состоится саммит Союза страховщиков тюркского мира. Считаю, что, как и в Европейском союзе, между тюркскими государствами можно расширить возможности сотрудничества в области разработки продуктов, образовательных программ, формирования пула рисков и в других сферах. Мы всегда готовы делиться своим опытом с Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном», — подчеркнул он.

Касаясь значимости форума, А. Оксай отметил, что мероприятие превратилось в важную платформу для более близкого знакомства со страховыми рынками тюркских государств.

«В рамках форума мы получили более широкое представление о страховых секторах тюркских государств. Например, в ходе панельных дискуссий были сделаны презентации по цифровым решениям в здравоохранении, и мы увидели, что в этой сфере происходят важные изменения как в мире, так и в тюркских государствах. Отрадно наблюдать, как этот форум, проводящийся уже в одиннадцатый раз, год от года растёт и развивается», — добавил он.