Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях «Анатолийский орёл - 2026» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Конья на территории авиационной базы проводятся международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2026» с участием военнослужащих азербайджанской армии.

Информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

К учениям привлечены лётный и технический состав Военно-воздушных сил Азербайджана, а также штурмовики Су-25.

Сначала участникам была представлена подробная информация о целях учений, районе их проведения, задачах, которые будут выполняться на различных этапах, а также о правилах безопасности.

Согласно плану учений, наши военные лётчики успешно выполнили задачи, поставленные на различных этапах, продемонстрировав высокий уровень профессионализма.

Отметим, что основной целью учений является развитие взаимного сотрудничества между военно-воздушными силами стран-участниц, обмен опытом и расширение оперативных возможностей.