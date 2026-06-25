Солнечный потенциал Кыргызстана - новые проекты и модернизация энергосистемы

БАКУ /Trend/ - ВКыргызстане введен в эксплуатацию первый этап солнечной электростанции общей мощностью 1900 МВт, также ведутся работы по подключению новых солнечных объектов мощностью 300 МВт "Бишкек Солар" и 400 МВт "Фортис Кей джи" к национальной электрической сети.

Эти проекты становятся частью более широкой трансформации энергетического сектора Кыргызстана, который одновременно сталкивается с необходимостью увеличения объемов генерации, обновления инфраструктуры и повышения устойчивости энергосистемы. Развитие возобновляемых источников энергии рассматривается как один из инструментов диверсификации энергетического баланса страны.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на церемонии ввода в эксплуатацию первой очереди солнечной электростанции «ROX Иссык-Куль» мощностью 175 МВтп, отметил, что проект является одной из крупных инициатив в сфере возобновляемой энергетики.

"Наша страна обладает значительным потенциалом в сфере солнечной, гидро- и ветроэнергетики. Этот проект является одной из крупных и стратегически значимых инициатив, направленных на эффективное использование этих возможностей", - заявил глава государства.

По словам Садыра Жапарова, на реализацию всех этапов строительства солнечной электростанции общей мощностью 1900 МВтп предусмотрено привлечение инвестиций в размере около 1,5 млрд долларов США.

"Она будет способствовать модернизации энергетической отрасли, диверсификации источников энергии и снижению зависимости от гидроэнергетики. Особенно важно, что в условиях сокращения водных ресурсов развитие солнечной энергетики становится одним из ключевых факторов обеспечения энергетической устойчивости", - подчеркнул Президент.

Подключение новых солнечных электростанций требует расширения сетевой инфраструктуры. В Иссык-Кульской области продолжаются работы по строительству объектов, необходимых для передачи электроэнергии. Ведется подключение к подстанции "Иссык-Куль" через воздушную линию электропередачи напряжением 220 кВ, а также строительство открытого распределительного устройства ОРУ-220 кВ.

На данный момент завершена подготовка фундаментов порталов, продолжаются работы по установке оборудования напряжением 220 кВ. Территория подстанции "Иссык-Куль" также была расширена для приема и передачи электроэнергии от новых солнечных объектов.

Параллельно министерство энергетики Кыргызстана продолжает развитие других направлений энергетической модернизации. Важным элементом остается повышение надежности действующих гидроэлектростанций. ОАО "Чакан ГЭС" проводит кампанию по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов.

В рамках этой работы завершен капитальный ремонт гидроагрегата №2 на ГЭС-6, который проходит испытания под повышенной нагрузкой перед вводом в эксплуатацию. Согласно плану на 2026 год, капитальный ремонт предусмотрен на гидроагрегатах ГЭС-3, ГЭС-4, ГЭС-5 и ГЭС-6, что должно повысить надежность существующих мощностей.

Развитие "зеленой" энергетики также становится частью международного энергетического сотрудничества Кыргызстана. На шестом Совещании министров энергетики государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в Бишкеке, участники обсудили вопросы энергетической безопасности, привлечения инвестиций, цифровизации отрасли и развития трансграничной инфраструктуры.

В рамках встречи Кыргызстан предложил создать в Бишкеке Региональный центр по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предполагается, что Центр может стать площадкой для обмена опытом, подготовки кадров и внедрения современных решений в энергетике.

Одновременно Кыргызстан расширяет сотрудничество с международными финансовыми институтами. Всемирный банк отметил ускорение реализации совместных проектов в энергетическом секторе, включая инициативы KEMS и REMIT, связанные с развитием управления отраслью и повышением эффективности энергосистемы.

Дальнейшее развитие сектора может зависеть от нескольких факторов: объемов привлеченных инвестиций, темпов строительства новых объектов, состояния электросетевой инфраструктуры и способности системы интегрировать новые источники генерации.

В одном из возможных сценариев Кыргызстан сможет ускорить процесс увеличения доли солнечной и другой возобновляемой энергии в общем энергобалансе, расширить экспортный потенциал и укрепить региональное энергетическое сотрудничество. Другой вариант предполагает постепенное развитие новых мощностей при одновременной модернизации действующих гидроэнергетических объектов. Также дальнейшая динамика может определяться темпами реализации крупных проектов и готовностью инфраструктуры адаптироваться к росту объемов переменной генерации.

Таким образом, развитие "зеленой" энергетики в Кыргызстане формируется как долгосрочный процесс, в котором ключевыми факторами будут инвестиции, технологическая модернизация и эффективность управления энергетической системой.