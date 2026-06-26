В азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - По случаю 26 июня — Дня Вооружённых Сил в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях, Отдельной общевойсковой армии, специальных военно-учебных заведениях азербайджанской армии, а также в аппаратах военных атташе Азербайджанской Республики, аккредитованных в иностранных государствах, состоялся цикл мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

На мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В ходе мероприятий было рассказано об истории образования Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, о славном пути, пройденном нашей армией. Было отмечено, что в период существования Азербайджанской Демократической Республики — первой демократической республики на мусульманском Востоке — строительство национальной армии в нашей стране, восстановившей свою независимость, вступило в современный этап, основываясь на принципе исторической преемственности. Созданный 26 июня 1918 года Отдельный Азербайджанский корпус заложил правовую основу армии Республики. Историческим Указом Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года день создания в 1918 году Отдельного Азербайджанского корпуса — 26 июня — был объявлен Днём Вооружённых сил и с тех пор ежегодно торжественно отмечается в нашей республике.

Под мудрым и дальновидным руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева сформирована высокобоеспособная армия. В Отечественной войне наша отважная армия за короткий срок освободила наши земли от оккупации и подарила нашему народу радость победы.

В соответствии с планом в воинских частях были организованы занятия по общественно-политической подготовке, «круглые столы», конференции, экскурсии в музеи, в том числе выставки книг, фотографий и рисунков, были продемонстрированы документальные и художественные фильмы. Также были посещены могилы наших шехидов и проведены встречи с их семьями.

На праздничных мероприятиях были представлены концертные программы с участием солистов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, деятелей культуры и искусства, коллективов районных отделов культуры.

На мероприятиях была награждена группа военнослужащих, отличившихся на службе.