Транскаспийский зеленый коридор может стать маршрутом экспорта излишков энергии ВИЭ - ЭСКАТО

АЛМАТЫ/Trend/ - Транскаспийский зеленый коридор может стать долгосрочным стратегическим маршрутом для экспорта излишков генерации возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом сказал руководитель проектов Секретариата экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Сергей Тулинов в ходе презентации аналитических докладов в рамках Годового собрания и бизнес-форума банка, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, Центральная Азия может стать энергетическим узлом между несколькими региональными электроэнергетическими системами.

"Проект CASA-1000 открывает южный коридор для экспорта гидроэнергии в Пакистан и в перспективе — в Индию через территорию Афганистана. Северный коридор через Россию важен для поддержания стабильности сетей объединенной энергосистемы. Здесь также существует потенциал для расширения и взаимовыгодного сотрудничества.

Китай, безусловно, представляет собой крупный потенциальный рынок, а Транскаспийский зеленый коридор может стать долгосрочным стратегическим маршрутом для экспорта излишков электроэнергии, произведенной ВИЭ", - сказал он.

С.Тулинов добавил, что каждое из этих направлений представляет интерес для расширения торговли электроэнергией в будущем. При этом внешние коридоры не могут заменить внутреннюю интеграцию.

Он подчеркнул, что напротив, их устойчивость зависит от того, насколько целостным и интегрированным является внутреннее ядро объединенной энергосистемы Центральной Азии как в технологическом, так и в институциональном плане.

Напомним, что в прошлом году на COP29 при участии глав Азербайджана, Казахстана и Узбекистана было подписано Межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии. Для реализации соглашения было создано ООО Green Corridor Alliance.

ТЭО проекта реализует Итальянская компания CESI S.p.A.