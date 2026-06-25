Азербайджан и Перу подтвердили приверженность укреплению двусторонних связей — МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан привержен дальнейшему укреплению двусторонних связей и расширению сотрудничества с Перу.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана на странице в социальной сети X.

«Сегодня отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Перу.

Мы сохраняем приверженность дальнейшему укреплению двусторонних связей и расширению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Отмечая эту знаменательную дату, мы подтверждаем заинтересованность в развитии дружественных отношений между нашими странами и расширении сотрудничества в различных областях», — говорится в заявлении МИД Азербайджана в X.

МИД Азербайджана также поздравил Перу с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.