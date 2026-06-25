Азербайджан присоединился к международной конвенции о контроле за вредными противообрастающими системами на судах

БАКУ /Trend/ - Утвержден Закон Азербайджанской Республики о присоединении к «Международной конвенции о контроле за вредными противообрастающими системами на судах».

На основании решения, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджанская Республика присоединилась к «Международной конвенции о контроле за вредными противообрастающими системами на судах», подписанной 5 октября 2001 года в городе Лондон.

Отметим, что 12 июня Милли Меджлис принял закон о присоединении к «Международной конвенции о контроле за вредными противообрастающими системами на судах».