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Азербайджан присоединился к международной конвенции о контроле за вредными противообрастающими системами на судах

Политика Материалы 25 июня 2026 15:37 (UTC +04:00)
Азербайджан присоединился к международной конвенции о контроле за вредными противообрастающими системами на судах
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Утвержден Закон Азербайджанской Республики о присоединении к «Международной конвенции о контроле за вредными противообрастающими системами на судах».

На основании решения, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджанская Республика присоединилась к «Международной конвенции о контроле за вредными противообрастающими системами на судах», подписанной 5 октября 2001 года в городе Лондон.

Отметим, что 12 июня Милли Меджлис принял закон о присоединении к «Международной конвенции о контроле за вредными противообрастающими системами на судах».

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