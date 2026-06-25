В Азербайджане утвержден протокол о расследовании несчастных случаев на производстве

БАКУ/ Trend/ - Утвержден "Протокол о внесении изменений в Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками, находящимися вне государства проживания, от 9 декабря 1994 года".

Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим Указ.

После вступления протокола в силу Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел направит уведомление Исполнительному комитету Содружества Независимых Государств о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.

Отметим, что указанный протокол был подписан 5 июня 2025 года в городе Душанбе на заседании Совета глав правительств СНГ.