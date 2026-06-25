В рамках 20-й сессии Парламентского союза государств-членов ОИС принята Бакинская декларация

БАКУ/ Trend/ - 24 июня в Баку в ходе 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств – членов Организации исламского сотрудничества (ПС ОИС), проходившей под эгидой Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, была принята Бакинская декларация.

Текст заявления зачитал депутат, член Комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным учреждениям, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан–Египет Джейхун Мамедов, сообщает корреспондент Trend.

В декларации вновь подтверждена приверженность целям, закрепленным в Уставе Парламентского союза ОИС, а также обязательство уважать цели и принципы Устава Организации исламского сотрудничества (ОИС), Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права. Также принимая во внимание многочисленные сложные вызовы, стоящие перед нашими государствами, и меняющиеся угрозы, включая кибератаки, терроризм и усиливающиеся проявления исламофобии, выражена глубокая озабоченность негативным воздействием этих угроз на международный мир и безопасность, а также на мирное сосуществование и социальную сплоченность мусульманских общин по всему миру.