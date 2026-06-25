БАКУ/Trend/ - За последние пять лет страховой рынок Узбекистана вырос более чем в 3,5 раза.

Об этом заявил генеральный директор Ассоциации профессиональных участников страхового рынка Узбекистана Камолиддин Абдурахимов в рамках Азербайджанского международного страхового форума, проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, цифровизация страхового рынка Узбекистана позволила существенно повысить прозрачность.

"Важным этапом развития страхового рынка стал 2016 год, когда в Узбекистане начались широкомасштабные экономические реформы. Большое значение также имело принятие в 2021 году новой редакции закона о страховой деятельности, который предусмотрел возможность продажи страховых полисов в электронном формате и создание единой электронной системы", - заявил он.

К.Абдурахимов подчеркнул, что цифровизация оказала положительное влияние на борьбу с мошенничеством на страховом рынке.

Он отметил, что ранее мошенники изготавливали поддельные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности, несмотря на наличие специальных защитных элементов на официальных бланках. Как правило, такие случаи выявлялись только при наступлении страхового события. Цифровизация практически исключила подобные нарушения.

По его словам, после принятия постановления Кабинета министров №555 в 2021 году электронное страхование получило широкое распространение в стране. С 1 июля 2022 года все обязательные виды страхования стали оформляться в электронном формате, а с 2023 года через единую систему начали реализовываться как обязательные, так и добровольные страховые полисы.

"За последние пять лет страховой рынок Узбекистана вырос более чем в 3,5 раза.

Если в 2021 году было собрано 334 миллиона долларов, то за 2025 год было собрано более 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Уровень проникновения страхования в экономику страны составляет около 0,8 процента ВВП, тогда как ранее этот показатель находился на уровне 0,26 процента", - сказал он.

Говоря о структуре рынка по итогам 2025 года, он сообщил, что на добровольные виды страхования приходится 83 процента рынка, на обязательные виды - 7 процентов, а на страхование жизни - 4 процента.

По словам Абдурахимова, доля страхования жизни сократилась после отмены налоговых льгот, действовавших ранее в отношении данного сегмента.