БАКУ /Trend/ - Компания центральных нефтяных зон Ирана намерена существенно увеличить добычу газа в рамках двухлетней программы

Об этом заявил исполнительный директор компании Пейман Имани.

"В результате тщательного планирования компания намерена в течение двух лет довести добычу газа на неосвоенных газовых месторождениях до 20 миллионов кубометров в сутки", — отметил он.

По его словам, в настоящее время ведутся многочисленные переговоры по освоению газовых месторождений в рамках различных контрактных форматов и привлечению инвестиций.

Имани добавил, что, учитывая длительный характер контрактных процессов, компания готова приступить к скорейшему освоению некоторых месторождений с использованием потенциала местных специалистов при условии обеспечения финансирования и поставок оборудования.

Представитель компании сообщил, что речь идет о шести неосвоенных месторождениях: "Сефид Захур", "Сефид Багун", "Гешуйи Джонуби", "Баба Гир", "Сархун Хами" и "Хартанг 2".

"Кроме того, в рамках долгосрочных программ развития поставлена цель увеличить добычу газа на суше до 100–140 миллионов кубометров в сутки", — добавил он.

Имани отметил, что за последние 1,5 года восстановление работы скважин на месторождениях "Дай", "Тус" и "Хартанг" дало положительные результаты. Так, суточная добыча газа компании увеличилась на 5,7 миллиона кубометров.

По словам главы компании, в текущем иранском году (с 21 марта 2026 года по 20 марта 2027 года) на газовых месторождениях "Дай", "Тус" и "Хартанг" планируется добывать 15,7 миллиона кубометров газа в сутки. Этот шаг предпринимается с целью компенсировать снижение потенциала добычи и переработки на совместном с Катаром газовом месторождении "Южный Парс" (в Катаре — "Северный купол"). Ожидается, что в текущем году мощность переработки газа на указанном месторождении в целом сократится на 12 миллиардов кубометров.

Добавим, что в ведении Компании центральных нефтяных зон Ирана на территории 11 провинций страны находятся 84 нефтяных и газовых месторождения. На сегодня освоено 13 газовых и 13 нефтяных месторождений. Максимальный потенциал добычи компании составляет примерно 250 тысяч баррелей сырой нефти и 250 миллионов кубометров газа в сутки.

Согласно анализу Trend, учитывая, что в зимний сезон потребление газа в Иране достигает максимума, страна ставит перед собой цель увеличить потенциал добычи и переработки на других газовых месторождениях. Для этого в первую очередь требуются серьезные инвестиции в наращивание мощностей по добыче и переработке газа. В текущей ситуации Иран считает необходимым активное участие частного сектора в нефтегазовых проектах.