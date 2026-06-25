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Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Гурбангулы Бердымухамедовым

Политика Материалы 25 июня 2026 20:46 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Гурбангулы Бердымухамедовым
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - 25 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Информация об этом опубликована на официальном сайте Президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность традиционно продуктивных отношений сотрудничества в таких сферах, как культура, наука, образование и спорт.

Также состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям двусторонних отношений.

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