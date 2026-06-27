США нанесли удары по Ирану

БАКУ/ Trend/ - Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по объектам на территории Ирана в ответ на атаку коммерческого судна в Ормузском проливе.

По данным командования, американские военные атаковали склады с ракетами и беспилотниками, а также прибрежные радиолокационные станции Ирана. В CENTCOM заявили, что эти действия стали ответом на нападение 25 июня, когда иранские дроны-камикадзе атаковали грузовое судно M/V Ever Lovely под флагом Сингапура.

В ведомстве подчеркнули, что атака на гражданское судно нарушила режим прекращения огня и принцип свободы судоходства. Кроме того, в CENTCOM отметили, что американские силы продолжат обеспечивать безопасность коммерческого судоходства в Ормузском проливе и контролировать соблюдение достигнутых с Ираном договоренностей.

