В Баку проходят марши в честь 108-й годовщины Вооруженных сил Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи с 108-й годовщиной создания Вооруженных сил Азербайджанской Республики на различных улицах и проспектах столицы начались марши, организованные в сопровождении военных оркестров.

Сначала память общенационального лидера Гейдара Алиева и наших шехидов была почтена минутой молчания. Исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Отметим, что марши организованы по пяти маршрутам:

I маршрут: Дворец Гейдара Алиева – проспект Бюльбюля – Киноцентр «Низами» – проспект Нефтяников – площадь Свободы – Морской вокзал;

II маршрут: Аллея шехидов – комплекс «Пламенные башни» – парк Чемберекенд – станция метро «Ичеришехер» – Крепостные ворота – Азербайджанский государственный театр кукол – площадь Азнефть – памятник Бахраму Гуру;

III маршрут: парк Г. Мусабекова – улица Абдуррахим-бека Хаквердиева – проспект Гусейна Джавида – парк Гусейна Джавида – проспект Парламента – Аллея шехидов;

IV маршрут: Спортивно-развлекательный центр «Олимпик Стар» – улица Самеда Вургуна – парк Офицеров – Бакинский государственный цирк – Дворец Гейдара Алиева – памятник Имадеддину Насими – проспект Нефтяников;

V маршрут: памятник Нариману Нариманову – Центральный парк – Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр – Зимний парк – Дворец Гейдара Алиева – Центральный банк Азербайджанской Республики – Торговый центр «28 Mall».

Марши военнослужащих в столице продлятся до 12:00.

Наряду со столицей, марши также проходят на центральных улицах, проспектах и площадях городов Сумгаит, Гянджа, Нахчыван, Барда, Ханкенди, Лачин и Шуша.