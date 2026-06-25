В Конгрессе США обсудили право западных азербайджанцев на возвращение (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 24 июня в столице США Вашингтоне, в здании Конгресса (Капитолий), по инициативе Бакинской инициативной группы состоялась международная конференция на тему «Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и избирательные подходы».

Согласно информации Бакинской инициативной группы, данное мероприятие, проведенное в Конгрессе, можно расценивать как важный вклад в дело признания международным сообществом фактов этнических чисток азербайджанцев со стороны Армении.

В конференции приняли участие эксперты, специализирующиеся в области защиты прав беженцев и национальных меньшинств, правозащитники, специалисты по международному праву, представители институтов гражданского общества, а также наши соотечественники западно-азербайджанского происхождения, проживающие в США.

Участники конференции подчеркнули важность постоянного удержания в фокусе внимания международных организаций вопроса признания фундаментальных прав – права на безопасное, добровольное и достойное возвращение на свои исторические земли – на примере сотен тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории Армении в результате политики этнических чисток.

Было заявлено о необходимости дать правовую оценку на уровне международного права фактам систематического разрушения, осквернения и присвоения культурного, религиозного и исторического наследия, принадлежащего азербайджанскому народу, оставшемуся в Армении, включая топонимы, мечети, кладбища, святыни и другие памятники, а также потребовано провести расследование и документирование указанных нарушений на месте силами международных организаций.

За мероприятием из зала наблюдали представители армянских СМИ, действующих в США, в том числе представители Армянского национального комитета Америки (ANCA). Однако в ходе мероприятия никаких инцидентов зафиксировано не было. Выступившие на конференции наши соотечественники западно-азербайджанского происхождения, проживающие в США, поделились своими личными историями и опытом пребывания в статусе беженцев, представив гуманитарную трагедию, пережитую азербайджанцами, насильственно изгнанными с территории Армении. Представители общины Зих, в свою очередь, подчеркнули, что право на безопасное, добровольное и достойное возвращение является не только гуманитарным вопросом, но и фундаментальным правом человека и вопросом восстановления исторической справедливости. Кроме того, на мероприятии выступили Генеральный секретарь Совета мусульманских организаций США Усамма Джаммаль и основатель и главный исполнительный директор организации Our Sister Our Brother Мэтью Стюарт, которые отметили недопустимость дискриминации по этническому признаку, насильственного перемещения и нарушений прав, обратив внимание на защиту прав перемещенных общин, обеспечение того, чтобы их голос был услышан на международных платформах, и укрепление международной солидарности.

По окончании мероприятия участники конференции приняли обращение, адресованное членам Конгресса США. В обращении подчеркивается необходимость последовательного, справедливого и недискриминационного применения права на возвращение и права народов на самоопределение в соответствии с нормами и принципами международного права. В документе отмечается важность оказания международной поддержки праву западно-азербайджанцев на безопасное, добровольное и достойное возвращение на свои родные земли, восстановления их имущественных прав и сохранения культурного наследия. Наряду с этим, в обращении находят отражение обеспокоенности, касающиеся прав общины Зих и народов территорий, находившихся под голландским колониальным владычеством, и содержится призыв к Конгрессу США принять эти вопросы во внимание. В обращении акцентируется важность защиты права на возвращение, права на самоопределение и универсальных прав человека на единой и принципиальной основе, вне избирательных подходов.