ВВП Ирана значительно вырос в сельскохозяйственном секторе

БАКУ/ Trend/ - В прошлом иранском году (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) ВВП в сельскохозяйственном секторе Ирана в текущих ценах вырос на 48% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.).

Об этом говорится в статистике Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, стоимость ВВП сельскохозяйственного сектора в текущих ценах составила 34,4 квадриллиона риалов (около 26,3 миллиарда долларов США), тогда как годом ранее этот показатель составлял 23,2 квадриллиона риалов (примерно 17,8 миллиарда долларов США).

Доля сельскохозяйственного сектора в ВВП Ирана по видам экономической деятельности составила 11,1%.

Отметим, что в статистике Центрального банка Ирана ВВП публикуется как в текущих ценах, так и в ценах, принятых за базовый индекс для страны, – четырёхлетней давности (21 марта 2021 г. – 20 марта 2022 г.).

Согласно базовым (индексным) ценам Центрального банка Ирана, стоимость ВВП в сельскохозяйственном секторе составила 7,82 квадриллиона риалов (примерно 6 миллиардов долларов США). В базовых ценах стоимость ВВП в сельскохозяйственном секторе снизилась на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. В предыдущем году стоимость ВВП в сельскохозяйственном секторе в базовых ценах составляла 8,16 квадриллиона риалов (примерно 6,24 миллиарда долларов США).

В прошлом иранском году (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) стоимость ВВП по видам экономической деятельности, с учётом сырой нефти, в текущих ценах составила 310 квадриллионов риалов (примерно 237 миллиардов долларов США). В прошлом иранском году стоимость ВВП Ирана по видам экономической деятельности, с учtтом сырой нефти, в текущих ценах выросла на 49% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.).

Согласно анализу Trend, учитывая недавние военные действия в Иране, преодоление экономических проблем в различных сферах, включая сельскохозяйственный сектор, без серьёзных инвестиций считается крайне сложной задачей. Естественно, серьёзным препятствием для притока инвестиций в страну являются санкции. Иран стремится к скорейшей отмене этих санкций. Однако даже в случае отмены санкций вероятность быстрого притока инвестиций в Иран крайне мала. Поскольку инвесторы придают большое значение устойчивой и долгосрочной стабильности. В этой связи можно считать, что Ирану необходимо также оказывать серьёзную поддержку местному частному сектору в экономической сфере.

Иранский экономист и эксперт Фаршид Багериан заявил Trend, что из-за ограничений возникают сложности с импортом ряда товаров в Иран. Поскольку эти товары не производятся в Иране и доступны только за рубежом, это приводит к увеличению зависимости Ирана от продажи нефти.

Багериан отметил, что из-за санкций, введенных США, и недостаточного объема импорта для Ирана важно производить необходимые стране товары, не импортируемые из-за рубежа. Это экономический принцип, но пока нельзя ожидать, что он быстро решит существующие проблемы, поскольку экономика, производство и промышленность Ирана не ориентированы на производство сырья первого и второго сорта.