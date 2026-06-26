Назван объем экспорта природного газа из Азербайджана в Италию за январь-апрель

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года из Азербайджана в Италию было экспортировано 2,835 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 1,144 миллиарда долларов США.

Об этом говорится в отчете "Внешнеторговые связи Азербайджана в январе-апреле 2026 года", опубликованном Государственным комитетом по статистике.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в стоимостном выражении сократился на 505 миллионов долларов США, или на 30,6%, а по объему - на 272 миллиона кубометров, или на 8,7%.

В целом в январе-апреле 2026 года Азербайджан экспортировал в 8 стран 8,416 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 2,536 миллиарда долларов США. Это на 53 миллиона долларов, или на 17,3% меньше в стоимостном выражении, и на 256 миллионов кубометров, или на 3,1% больше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в январе-апреле 2026 года Азербайджан импортировал из 1 страны - Исламской Республики Иран - 168 миллионов кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 11,307 миллиона долларов США. В январе-апреле прошлого года данные об экспорте природного газа из Ирана в Азербайджан не публиковались.

В эксклюзивном интервью Trend заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли заявил, что на фоне углубления двустороннего сотрудничества в рамках продуктивного политического диалога на высоком уровне существуют благоприятные условия для дальнейшего расширения партнерства между Италией и Азербайджаном, а также для диверсификации экономического взаимодействия за пределами стратегического нефтегазового сектора.

По его словам, Италия приветствует интерес Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) к использованию инвестиционных возможностей на местном рынке.

"Южный газовый коридор является стратегически важной инфраструктурой как для Италии, так и для Европейского союза. Особенно после российской агрессии против Украины поставки азербайджанского газа приобрели критически важное значение для энергетической безопасности Европы. С момента ввода в эксплуатацию в 2020 году Трансадриатический газопровод уже транспортировал более 40 миллиардов кубометров азербайджанского газа в Италию", - сказал он.

Чириелли отметил, что двусторонние торговые отношения существенно выросли с периода ввода в эксплуатацию TAP в 2020 году.

"Сегодня торговля нефтью и газом составляет подавляющую часть двустороннего товарооборота. Для дальнейшего расширения экономического партнёрства мы стремимся диверсифицировать наши торговые связи. Это также является одной из основных целей межправительственной комиссии, которая нацелена на расширение сферы нашего партнерства в ключевых направлениях, способных реально усилить наши экономические связи", - заявил замминистра.