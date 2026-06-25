Опыт Азербайджана удостоен Премии ООН за вклад в развитие госуслуг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В качестве наглядного подтверждения высокой оценки со стороны Организации Объединенных Наций успешных социальных реформ, проводимых в Азербайджане в последние годы, Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) в подчинении министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) удостоен Премии ООН за вклад в развитие государственной службы в категории «Предоставление инклюзивных и справедливых услуг во имя того, чтобы никто не остался в стороне» за инициативу «Инклюзивные и равные услуги социального обеспечения для всех».

Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что среди 700 инициатив, представленных в ООН из 63 стран, этой наградой были награждены ГФСЗ и 7 соответствующих государственных структур из других стран.

На церемонии награждения, организованной в рамках Форума государственных услуг ООН, проходившего 23-25 июня в Тбилиси с участием 420 представителей из около 100 стран, награда была вручена председателю правления ГФСЗ Зека Мирзоеву.

Фонд удостоен Премии ООН за вклад в развитие государственной службы за инновационные реформы, осуществленные в сфере социального обеспечения в последние годы, в частности за проактивное назначение социальных выплат, ориентированную на гражданина модель обслуживания, построенную на базе цифровых технологий, а также за важные успехи, достигнутые в направлении повышения доступности, оперативности, прозрачности и инклюзивности социальных услуг.

Согласно официальному заявлению ООН, ее Премия за вклад в развитие государственной службы (UN PSA) является признанием совершенства в сфере государственных услуг. Данной наградой отмечаются творческие достижения и результаты деятельности государственных структур, вносящих вклад в формирование более эффективного и гибкого государственного управления в различных странах мира.

Отметим, что на панельном заседании форума, проходившем на тему «Интегрированные системы предоставления услуг, чтобы никто не остался в стороне», также была представлена подробная информация об успехах реформ, проводимых в Азербайджане в последние годы в сфере социального страхования и социального обеспечения, и об инновационных новшествах, применяемых в этой области.