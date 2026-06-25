Сахиба Гафарова встретилась с председателем Консультативного совета Катара (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Консультативного совета Государства Катар Хасаном бин Абдуллой Аль-Ганимом, находящимся с визитом в нашей стране для участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Катаром в различных сферах, а также подчеркнута роль взаимных визитов и встреч в дальнейшем расширении отношений.

В ходе беседы было также отмечено сотрудничество Азербайджана и Катара в рамках региональных и международных организаций. Было подчеркнуто, что наши страны осуществляют совместную деятельность в рамках ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем связей между нашими парламентами. Было подчеркнуто, что парламент Катара принимает близкое участие в работе Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Ильхама Алиева.

Спикер Сахиба Гафарова заявила, что Азербайджан всегда с уважением относится к территориальной целостности всех стран. Она отметила, что на фоне происходящих вокруг региона событий Азербайджан поддерживает мирную повестку дня для сохранения спокойствия на Южном Кавказе.

Председатель Консультативного совета Государства Катар выразил благодарность за оказанное гостеприимство и отметил значимость 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества. Он подчеркнул, что это важное мероприятие является благоприятной платформой с точки зрения обсуждения региональных и международных вопросов, а также дальнейшего развития двусторонних связей между странами-членами организации. Передав поздравления по случаю перехода председательства в организации к Азербайджану, он выразил уверенность в том, что в период председательства нашей страны деятельность организации еще больше расширится.

Гость отметил, что между правительствами двух стран успешно функционирует совместная комиссия в экономической, торговой и технической сферах.

Он также подчеркнул активное участие делегаций Милли Меджлиса в региональных и международных организациях и довел до внимания намерение расширять межпарламентские отношения с Азербайджаном.

В ходе беседы гость заявил, что высоко оценивает работы по восстановлению и реконструкции, проводимые Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.