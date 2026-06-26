ЧМ-2026 покажет любовь США к футболу и гостеприимство страны — представитель посольства

БАКУ/ Trend/ - США надеются, что посетители чемпионата мира по футболу FIFA 2026 запомнят любовь страны к футболу и американское гостеприимство.

Об этом Trend заявил представитель посольства США в Азербайджане Энтони Транкина на полях мероприятия «USA–Türkiye World Cup Watch Party», организованного посольством в Баку.

По его словам, многие ошибочно считают, что американцы не интересуются футболом, однако атмосфера на матчах чемпионата мира доказывает обратное. Транкина отметил, что проведение чемпионата мира FIFA в США в 1994 году пробудило его собственный интерес к этому виду спорта.

Он выразил надежду, что турнир вдохновит как американцев, так и гостей со всего мира полюбить этот вид спорта.

«Я думаю, что это даст возможность американцам и посетителям со всего мира полюбить футбол, когда они увидят, как США вместе с нашими мексиканскими партнерами по организации чемпионата принимают турнир», — сказал Транкина.

Говоря о роли спорта в объединении людей, представитель посольства отметил, что его дипломатическая карьера позволила ему жить и работать в разных странах, включая Азербайджан.

«Мне посчастливилось иметь карьеру, которая позволяет мне путешествовать по миру, и Азербайджан — шестая страна, где я служу. Я поддерживаю страны, в которых жил, болею за них и поддерживаю их футбольные команды», — сказал он.

По его словам, многие американцы поддерживают не только сборную США, но и национальные команды стран, откуда происходят их семьи или где живут их друзья.

«Мы — страна, где живут люди со всего мира. Я сам имею итальянское происхождение, и у меня есть родственники, которые поддерживают Италию, хотя в этом году она не участвует в чемпионате», — отметил он.

Транкина подчеркнул, что это отражает открытость и гостеприимство США как страны — одного из организаторов чемпионата мира этого года.

«Это показывает, что США — страна, которая приветствует весь мир. Мы хотим продемонстрировать американское гостеприимство, показать возможности американского туризма и рады принять весь мир в 2026 году», — заявил представитель посольства.