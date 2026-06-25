Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Словении

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Президенту Республики Словения Наташе Пирц-Мусар.

Текст письма опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

В письме отмечается:

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника – Дня государственности Республики Словения.

Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на развитие дружественных связей между Азербайджаном и Словенией, отмечающими в этом году 30-летие установления дипломатических отношений, расширение представляющего взаимный интерес сотрудничества, как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Словении неизменного благополучия и процветания".