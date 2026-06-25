Сахиба Гафарова провела встречу с Зией Озтюрклером (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зией Озтюрклером, находящимся с визитом в нашей стране для участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече было отмечено, что Парламентский союз является благоприятной платформой с точки зрения дальнейшего углубления отношений между законодательными органами стран-членов организации и обсуждения ряда важных вопросов. В то же время было подчеркнуто, что конференция организована на высоком уровне.

Стороны также обменялись мнениями об отношениях между нашими парламентами. Спикер Сахиба Гафарова отметила предыдущую встречу с гостем, сказав, что существующие контакты, взаимные визиты и встречи как между председателями парламентов, так и между депутатами служат дальнейшему углублению связей.

На встрече была подчеркнута важность сотрудничества и взаимодействия действующих в парламентах групп дружбы. В этом контексте проведение встреч групп дружбы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Великого национального собрания Турецкой Республики и Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра в трехстороннем формате было оценено как похвальный шаг.

В ходе беседы была особо отмечена постоянная поддержка, оказываемая Азербайджанской Республикой во главе с Президентом Ильхамом Алиевым Турецкой Республике Северного Кипра. Председатель Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра выразил благодарность нашей стране за эту поддержку.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.