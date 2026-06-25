В Баку начал работу II Форум на тему "Туркманское наследие: солидарность гражданских обществ"

БАКУ/ Trend/ - 25 июня в Баку начал работу II Форум "Туркманское наследие: солидарность гражданских обществ".

Мероприятие проходит при организации Общественного объединения Центр исследований туркменского наследия "Керпю" и при партнерской поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Как сообщает Агентство по государственной поддержке неправительственных организаций, в форуме, организованном в Международном центре мугама, принимают участие около 30 представителей гражданского общества из Ирака, Сирии, Ливана и Турции.

После официальной церемонии открытия форума состоится панельная дискуссия на тему "Как близко оказалось далекое!". В рамках панельной сессии будут обсуждаться вопросы сохранения туркменского наследия, популяризации общих культурных ценностей, укрепления сотрудничества между институтами гражданского общества и определения направлений будущей совместной деятельности.

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