Обнародован объем активов банковского сектора Азербайджана на 1 июня

БАКУ/ Trend/ - На 1 июня текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 59 миллиардов 183,7 миллиона манатов.

Согласно отчету Центрального банка Азербайджана (ЦБА), этот показатель на 2,6 миллиарда манатов, или 4,7%, превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В отчетном периоде совокупные обязательства банков составили 51 миллиард 612,2 миллиона манатов, а балансовый капитал — 7 миллиардов 571,5 миллиона манатов.

В мае по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы и совокупные обязательства банков выросли на 3,2% и 3,9% соответственно, тогда как балансовый капитал сократился на 1,2%.