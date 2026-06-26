Переговоры в Астане: бизнес-возможности и транспортные коридоры формируют повестку Казахстана и Туркменистана

БАКУ /Trend - 24 июня в Астане состоялось 14-е заседание казахстано-туркменской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, в ходе которого стороны обсудили перспективы взаимодействия в сферах торговли, транспорта, логистики, промышленности, энергетики и инвестиций. По итогам встречи Казахстан и Туркменистан подтвердили заинтересованность в дальнейшем наращивании двустороннего товарооборота, развитии транспортно-транзитного сотрудничества и расширении деловых связей между предприятиями двух стран, обозначив ряд направлений для углубления экономического партнерства.

Экономическая составляющая стала одной из центральных тем заседания межправкомиссии не случайно. Как отметили участники встречи, за последние пять лет объем взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном увеличился в два раза. Однако за этими показателями стоит более широкий процесс. В последние месяцы Туркменистан фактически входит в новый инвестиционный цикл: в апреле страна приступила к реализации четвертой фазы разработки газового месторождения Галкыныш совместно с китайской государственной энергетической компанией CNPC, а в июне подписала новое соглашение о разделе продукции с малайзийской PETRONAS по каспийским нефтяным проектам. Реализация этих инициатив предполагает приток инвестиций, расширение производственной активности и создание дополнительного спроса на товары, услуги и логистические решения. Таким образом дополнительные финансовые потоки способны вызвать мультипликативный эффект для местных компаний, а также иностранного бизнеса, действующего на территории страны.

Как ранее писал об этих процессах Trend в статье под названием "Внутри инвестиционного цикла Туркменистана: как турецкие подрядчики формируют новую фазу экономического роста", на этом фоне интерес к углублению сотрудничества с Туркменистаном в последние месяцы демонстрировали Китай, США, Турция и ряд европейских государств. Казахстан действует в рамках той же тенденции, стремясь укрепить позиции своего бизнеса на рынке, который в ближайшие годы может получить дополнительный импульс благодаря масштабным проектам в энергетике, инфраструктуре и промышленности. Именно этим во многом объясняется повышенное внимание сторон к вопросам торгово-экономического сотрудничества в ходе заседания межправкомиссии.

В свою очередь, транспортная составляющая занимает особое место в отношениях Казахстана и Туркменистана. Еще в совместном заявлении президентов Касым-Жомарта Токаева и Сердара Бердымухамедова в октябре 2022 года стороны подтвердили намерение развивать транспортный коридор Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран, а также железнодорожный маршрут Узень-Гызылгая-Берекет-Этрек-Горган, назвав его одним из приоритетных направлений для транзита грузов через территории двух государств.

В последующие годы транспортная повестка получила дополнительный импульс. Казахстан последовательно выступает за расширение международных транспортных маршрутов с использованием инфраструктуры Каспия. Президент Токаев ранее подчеркивал, что развитие портовой инфраструктуры Туркменистана и Ирана способно существенно расширить географию экспорта стран региона и укрепить их логистические возможности.

Аналогичный подход прослеживается и со стороны Ашхабада. В сентябре прошлого года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назвал дальнейшее развитие транспортных коридоров "Север-Юг" и "Запад-Восток" одной из приоритетных государственных задач, подчеркнув необходимость более полного использования международного транспортно-транзитного потенциала страны. Параллельно международные организации также рассматривают Туркменистан как один из ключевых элементов евразийской транспортной архитектуры. В частности, Организация экономического сотрудничества заявляла о планах по дальнейшей интеграции проходящих через страну транзитных маршрутов в более широкие региональные транспортные сети.

Поэтому обсуждение транспортно-логистического сотрудничества на заседании межправкомиссии выглядит закономерным продолжением политики, которую Астана и Ашхабад последовательно проводят на протяжении последних лет. На фоне растущей неопределенности вокруг традиционных маршрутов через Ближний Восток значение транспортных связей между Казахстаном и Туркменистаном объективно возрастает, превращая их из инструмента двусторонней торговли в элемент более широкой региональной логистической стратегии.

Одним из наиболее показательных примеров стала Беларусь, которая в конце прошлого года запустила ускоренный контейнерный железнодорожный маршрут в Иран по направлению Беларусь-Россия-Казахстан-Туркменистан-Иран. Новый сервис, организованный предприятием "Белтаможсервис", обеспечивает доставку грузов за 13-15 дней и ориентирован на расширение торговли белорусской продукцией с рынками Ближнего Востока и Азии.

При этом маршрут не является единичным проектом. Еще ранее через территорию Казахстана и Туркменистана были организованы перевозки белорусских калийных удобрений в направлении Ирана и далее в Китай по восточной ветке международного транспортного коридора "Север-Юг". По данным оператора "Транспортно-логистический центр Туркменистана", грузы следовали через Беларусь, Россию, Казахстан, Туркменистан и Иран с дальнейшей отправкой морским транспортом в азиатские порты.

Такой опыт особенно актуален на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг традиционных южных маршрутов. Конфликт вокруг Ирана уже продемонстрировал уязвимость логистических цепочек, завязанных на ограниченное число транзитных направлений. Для Туркменистана это имеет особое значение, поскольку Иран остается одним из его крупнейших торговых партнеров и важным звеном для выхода к портам Персидского залива и Индийского океана.

В этих условиях возрастает значение альтернативных и дублирующих маршрутов, способных обеспечить устойчивость поставок даже при возникновении внешних рисков. Именно поэтому коридор Казахстан-Туркменистан-Иран и проходящие через территорию Туркменистана транспортные маршруты все чаще рассматриваются не только как инструмент развития торговли, но и как элемент обеспечения региональной логистической устойчивости.

В этом контексте 14-е заседание казахстано-туркменской межправкомиссии выглядит не просто очередной двусторонней встречей, а отражением более широких процессов, происходящих в регионе. С одной стороны, Казахстан стремится укрепить позиции своего бизнеса на туркменском рынке в момент, когда Туркменистан входит в новый инвестиционный цикл, связанный с масштабными проектами в энергетике, промышленности и инфраструктуре. С другой стороны, обе страны заинтересованы в развитии транспортных коридоров, значение которых заметно возросло на фоне изменений в региональной логистике и необходимости обеспечения устойчивости торговых маршрутов. Cочетание этих факторов во многом объясняет внимание сторон к вопросам бизнеса и логистики в ходе переговоров в Астане и позволяет рассматривать их сотрудничество как часть более масштабного процесса формирования новых экономических связей в Евразии.