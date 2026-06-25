Обнародован объем производства электроэнергии в Азербайджане в январе-мае

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года в Азербайджане было произведено 10 миллиардов 486,6 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сократился на 276,1 миллиона киловатт-часов, или на 2,6 процента.

В то же время из общего объема произведенной электроэнергии на товарную электроэнергию пришлось 10 миллиардов 179,1 миллиона киловатт-часов, что на 211,1 миллиона киловатт-часов, или на 2 процента, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В целом в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в январе-мае 2025 года было произведено продукции и оказано услуг на сумму 1 миллиард 517,6 миллиона манатов. Объем продукции, произведенной в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов, составил 252,9 миллиона манатов.

Отметим, что Азербайджан реализует широкомасштабные проекты по увеличению производства электроэнергии и диверсификации энергетической системы. В частности, развитие возобновляемых источников энергии является одним из основных приоритетов энергетической стратегии государства. В настоящее время в стране реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству солнечных и ветряных электростанций совместно с BP, Masdar, ACWA Power, China Gezhouba Group Overseas Investment, SOCAR Green и другими партнерами. В результате реализации этих проектов в ближайшие годы в энергетический баланс Азербайджана будут добавлены тысячи мегаватт новых генерирующих мощностей, что позволит сократить внутренний спрос на природный газ и увеличить объемы его экспорта.

По словам министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, в результате реализации этих проектов к 2035 году долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны планируется довести примерно до 43 процентов.

Министр отметил, что Азербайджан реализует стратегические проекты по формированию новой энергетической и инвестиционной платформы между Центральной Азией и соседними регионами. По его словам, одной из ключевых инициатив является проект "Зеленый энергетический коридор Центральная Азия – Азербайджан".

"Создание Транскаспийского энергетического коридора, который объединит электроэнергетические системы Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, является составной частью стратегического видения наших стран. Этот проект также открывает широкие возможности для развития Среднего коридора, который будет выполнять роль моста зеленой энергии между Европой, Азией и Китаем через Каспийское море", — подчеркнул Парвиз Шахбазов.

По словам министра, совместное предприятие Green Corridor Alliance, расположенное в Баку, уже осуществляет деятельность и координирует работы по подготовке технико-экономического обоснования, финансируемые Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития.

Наряду с этим продолжается интенсивная работа по проекту "Зеленый энергетический коридор Каспийское море – Черное море – Европа", а также по энергетическим интерконнекторам Азербайджан – Турция – Европа и Азербайджан – Грузия – Турция – Болгария.

П.Шахбазов отметил, что "зеленые энергетические коридоры формируют геоэкономическую карту будущего", а данные инициативы будут способствовать не только экспорту энергии, но и развитию цифровой связанности, волоконно-оптической инфраструктуры и регионального экономического сотрудничества.

Директор Агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев в эксклюзивном интервью Trend отметил, что страна играет все более важную роль в формировании "зеленого" энергетического моста между Европой и Центральной Азией.

"Азербайджан уже является не только экспортером энергетических ресурсов, но и одним из инициаторов региональных энергетических связей и "зеленых" энергетических коридоров. Реализуемые в настоящее время проекты ветряной и солнечной энергетики не только укрепят энергетическую безопасность страны, но и значительно увеличат экспортный потенциал электроэнергии", – подчеркнул Дж.Абдуллаев.

По его словам, большой ветровой потенциал Каспийского моря, создание новых линий электропередачи и такие инициативы, как "зеленый" энергетический коридор "Каспий – Черное море – Европа", еще более усилят роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. "Проекты "зеленой" энергетики, наряду с получением страной дополнительных экспортных доходов, позволят оптимизировать внутренний энергобаланс, снизить потребление природного газа и направить большие объемы газа на внешние рынки", – добавил он.