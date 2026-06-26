Великобритания полна решимости укреплять партнерство с Азербайджаном в оборонной сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Великобритания полна решимости укреплять партнерство с Азербайджаном в оборонной сфере.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман в публикации на своей странице в социальной сети "X".

"По случаю Дня Вооруженных сил я посетил Аллею шехидов и почтил память людей, посвятивших свою жизнь защите Азербайджана.

Великобритания высоко ценит развивающееся сотрудничество с Азербайджаном в оборонной сфере и полна решимости еще больше укреплять наше партнерство", – отметил посол.