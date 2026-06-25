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Азербайджанская нефть подешевела

Экономика Материалы 25 июня 2026 09:41 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подешевела
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
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БАКУ /Trend/– Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,36 доллара США, или на 4,2%, составив 76,38 доллара США за баррель.

Об этом сообщил Trend источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 3,27 доллара США, или на 4,2%, и составила 74,08 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,33 доллара США, или на 6,5%, составив 47,70 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,28 доллара США, или на 4,3%, составив 72,11 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

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