Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/– Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,36 доллара США, или на 4,2%, составив 76,38 доллара США за баррель.
Об этом сообщил Trend источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 3,27 доллара США, или на 4,2%, и составила 74,08 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,33 доллара США, или на 6,5%, составив 47,70 доллара США за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,28 доллара США, или на 4,3%, составив 72,11 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.