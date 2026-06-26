Спорт помогает объединять людей независимо от границ, культур и языков — представитель посольства США

БАКУ/ Trend/ - Спорт, особенно футбол, обладает уникальной способностью объединять людей независимо от границ, культур и языков.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы дипломатической миссии посольства США в Азербайджане Марк Эрнандес, в ходе мероприятия «USA–Türkiye World Cup Watch Party», организованного посольством в Баку 26 июня, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Благодарю вас за то, что присоединились к нам на завтраке и к тому, что, судя по всему, становится захватывающим матчем чемпионата мира между США и Турцией», — сказал Эрнандес.

Он отметил, что было приятно видеть на мероприятии представителей спортивного сообщества Азербайджана, коллег и сотрудников посольства.

«Одной из особенностей спорта, особенно футбола, которая делает его таким удивительным, является его способность объединять людей независимо от границ, культур и языков», — заявил представитель посольства.

По его словам, независимо от того, какую команду поддерживают болельщики, всех объединяет любовь к соревнованиям, командной работе и честной игре.

«Чемпионат мира, в частности, является одним из моих любимых спортивных событий в мире», — отметил Эрнандес.

Он вспомнил ряд ярких моментов из истории мирового футбола: как Роберто Баджо пробил выше перекладины в серии пенальти в финале чемпионата мира 1994 года, как во время поездки по Франции наблюдал за тем, как Зинедин Зидан привел хозяев турнира к победе на ЧМ-1998, как видел поражение сборной США от Бельгии под проливным дождем в 2014 году, а также финал ЧМ-2022 между Лионелем Месси и Килианом Мбаппе, который он назвал величайшим финалом чемпионата мира.

«Общая тема всего этого — друзья, семья, впечатления, общие ценности и цели», — сказал он.

По словам Эрнандеса, США продолжают использовать спортивные инициативы в преддверии крупных международных соревнований, одновременно готовясь к празднованию 250-летия страны на следующей неделе.

«Мы гордимся тем, что используем спорт как платформу для укрепления международных связей и контактов между людьми», — заявил он.

Эрнандес отметил, что присвоение Баку статуса Всемирной столицы спорта 2026 года демонстрирует, как спорт может вдохновлять молодежь, укреплять сообщества и создавать возможности для сотрудничества.

«Сегодня у нас есть возможность насладиться игрой, вновь встретиться с друзьями, завести новых друзей и отметить дух международного спорта, который объединяет всех нас», — сказал он.

В завершение своего выступления Эрнандес вновь поблагодарил гостей за участие в завтраке и пожелал всем приятного просмотра матча, выразив поддержку сборной США.