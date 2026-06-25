Особую роль в экономическом развитии Узбекистана играют МБР - замминистра

АЛМАТЫ/Trend/ - Особую роль в экономическом развитии Узбекистана играют международные банки развития.

Об этом заявил заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев в ходе Годового собрания и бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Главное для нас заключается в том, что наибольший экономический эффект создается именно за счет межрегиональной кооперации, когда страны региона объединяют ресурсы, рынки и компетенции, формируя общие производственные и логистические цепочки.

Именно поэтому в Узбекистане экономическое развитие строится на сочетании частных инвестиций, международного финансирования и современных технологий. Особую роль в этом процессе играют международные банки развития. Они привносят не только финансовые ресурсы, но и международные стандарты, технологии и управленческие решения, необходимые для реализации крупных межрегиональных проектов", — сказал он.

Тешабаев отметил, что существует ряд приоритетных направлений для привлечения инвестиций, где участие банков особенно востребовано.

По его словам, первое направление — усиление транспортной взаимосвязанности стран-участниц. Это капиталоемкая сфера, открытая для совместного финансирования.

Тешабаев добавил, что второе направление — промышленная кооперация и развитие цепочек добавленной стоимости.

"Мы заинтересованы в инвестициях, способствующих созданию совместных производств с высокой добавленной стоимостью. В числе приоритетов - глубокая переработка сырья и локализация производства посредством формирования новых региональных производственных цепочек", - подччеркнул он.

Замминистра отметил, что третье направление - зеленая экономика и устойчивая энергетика.

"Четвертое направление — цифровая экономика и искусственный интеллект. Мы привлекаем инвестиции в цифровую инфраструктуру, дата-центры и технологические платформы в рамках национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Особый потенциал мы видим в проектах трансграничной электронной торговли, внедрении технологий искусственного интеллекта и подготовке кадров для цифровой экономики", - сказал он.