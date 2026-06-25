ЦБА меняет правила выдачи кредитов

БАКУ /Trend/ - В правила управления кредитными рисками в банках Азербайджана внесены изменения.

В связи с этим председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, банк должен предоставить клиенту возможность по его письменному обращению установить ограничение на дистанционное заключение договора потребительского кредита или на дистанционное внесение изменений в договор, касающихся увеличения кредитного лимита, через все каналы продаж.

Соответствующее ограничение может быть снято на основании письменного обращения данного клиента, поданного при его физическом присутствии в банке, с использованием усиленной электронной подписи или усиленной клиентской аутентификации.

Кроме того, при выдаче потребительского кредита, если банк посредством своей информационной системы установит отсутствие ограничения, введенного заемщиком на дистанционное заключение кредитного договора или на дистанционное внесение изменений в договор, касающихся увеличения кредитного лимита, он также должен проверить наличие или отсутствие ограничения через информационную систему кредитного бюро и учесть это.

Не допускается дистанционное заключение договора потребительского кредита или дистанционное внесение изменений в договор, касающихся увеличения кредитного лимита, с лицом, в отношении которого действует соответствующее ограничение по потребительскому кредиту.

Вместе с тем, при получении обращения от лица, установившего вышеуказанное ограничение, о дистанционном заключении договора потребительского кредита или о дистанционном внесении изменений в договор, касающихся увеличения кредитного лимита, банк незамедлительно уведомит об этом клиента посредством мобильного приложения или SMS-информирования.

При дистанционном заключении договора потребительского кредита или дистанционном внесении изменений в договор, касающихся увеличения кредитного лимита, после предварительного уведомления обратившегося лица денежные средства будут предоставляться в следующие сроки:

если сумма средств, выдаваемых или увеличиваемых в течение дня, составляет до 2-кратного размера минимальной заработной платы или ее эквивалента включительно – через 2 часа с момента заключения договора или внесения изменений в договор;

если сумма средств, выдаваемых или увеличиваемых в течение дня, превышает 2-кратный размер минимальной заработной платы или ее эквивалент – через 24 часа с момента заключения договора или внесения изменений в договор.

Кроме того, в договор потребительского кредита в случае выдачи кредита или увеличения кредитного лимита должно быть включено положение, касающееся освобождения заемщика от обязательств по выданному (увеличенному) кредиту.

Также в общий перечень документов кредитного досье будет включена информация о наличии или отсутствии ограничения, введенного заемщиком на дистанционное заключение договора потребительского кредита или на дистанционное внесение изменений в договор, касающихся увеличения кредитного лимита, в случае их оформления дистанционно.

Отметим, что все вышеупомянутые правила будут распространяться и на небанковские кредитные организации.

Для сведения сообщаем, что решение, подписанное 28 апреля, вступит в силу 1 октября.