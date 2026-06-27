Посол Азербайджана в Казахстане награжден орденом «Достық» II степени

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев принял посла Азербайджанской Республики в Республике Казахстан Агалара Атамогланова в связи с завершением его дипломатической миссии.

Об этом сообщили в МИД Казахстана.

Глава внешнеполитического ведомства выразил признательность азербайджанскому дипломату за плодотворную работу по укреплению двустороннего взаимодействия. Отмечая высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Азербайджаном, Ермек Кошербаев подчеркнул важность дальнейшего развития взаимовыгодных связей.

«В период вашей дипломатической деятельности Вы достойно представляли Азербайджанскую Республику и внесли существенный вклад в укрепление многогранного сотрудничества между нашими странами. Вы стали непосредственным участником вывода казахстанско-азербайджанских отношений на качественно новый уровень», - отметил министр.

Посол А.Атамогланов выразил благодарность казахстанской стороне за всестороннюю поддержку, оказанную в период его миссии.

В завершение встречи Ермек Кошербаев от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вручил Послу А.Атамогланову орден «Достық» II степени за его весомый вклад в развитие добрососедских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства между Казахстаном и Азербайджаном.